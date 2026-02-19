Milan, Scaroni “Gran parte dei nostri trofei la dobbiamo a Berlusconi”

MILANO (ITALPRESS) – Un anniversario importante per il popolo rossonero. Domani è il 20 febbraio e proprio il 20 febbraio di 40 anni fa, Silvio Berlusconi acquistò il Milan. “E’ una data importante perché, non so in che percentuale, ma una grande parte di questi trofei che abbiamo la dobbiamo a lui”, sottolinea il presidente del club e di Fondazione Milan, Paolo Scaroni, a margine di un evento per i 23 anni della fondazione che porta il nome del club rossonero. “Berlusconi è stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i grandi meriti che ha avuto: meriti imprenditoriali, sportivi e meriti politici – ha aggiunto -. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare dei successi in tre campi di questa importanza in un grande paese come l’Italia? Berlusconi è stato un uomo eccezionale”. Alla domanda se l’obiettivo rimane aggiornare la bacheca dei trofei, il presidente Scaroni ha risposto divertito e convinto: “Eccome se la vogliamo aggiornare. Certo, i tempi non sono stati facilissimi. Ma insomma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo”. Sul progetto della fondazione presentato a Casa Milan, tutto l’orgoglio del presidente Scaroni: “Mi piace molto utilizzare Fondazione Milan per usare questo grande nome del Milan e intervenire su tanti campi della vita sociale. Oggi è stato un esempio di quello che facciamo: lanciamo due o tre progetti importanti all’anno e devo dire con grandi risultati che contribuiscono da un lato a fare del bene e dall’altro ad accrescere la reputazione del nostro club”.

