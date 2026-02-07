IN EVIDENZA

Messina, si dimette il sindaco Basile “Città non merita di vivere sotto scacco”

Di

Feb 7, 2026


MESSINA (ITALPRESS) – Il sindaco di Messina Federico Basile, durante una conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Zanca ha confermato le proprie dimissioni, la città si prepara al voto anticipato. “La città non merita di essere tenuta né sotto scacco né sotto osservazione della politica che guarda come ci si comporta. E per questo motivo, penso che siete fatti per questo, vi comunico che ho appena rassegnato le mie dimissioni. Grazie. con la consapevolezza che tutto quello che vi ho detto non è un racconto, ma è l’illustrazione di un percorso che si deve aprire. Questo è l’elemento fondamentale”, ha detto Basile.

xr6/tvi/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 7/2/2026

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Difesa, Rauti “IA sfida delle sfide, l’Artico determina gli equilibri globali”

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 7/2/2026

Feb 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Attacco dei russi con più di 400 droni e circa 40 missili”

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 7/2/2026

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Difesa, Rauti “IA sfida delle sfide, l’Artico determina gli equilibri globali”

Feb 7, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen alla prova sarda contro la Torres dell’eterno Alfonso Greco

Feb 7, 2026 Raimondo Bovone