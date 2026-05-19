Messina, Pichetto Fratin “Investire sulla Zona Falcata”

MESSINA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo assolutamente ripristinare, dichiarare delle condizioni di adattabilità, perché in alcuni casi il ripristino totale non è più possibile, ma un utilizzo diverso con un ripristino è possibile”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi in visita alla Zona Falcata di Messina insieme al candidato sindaco Marcello Scurria, alla vicesindaca designata Matilde Siracusano e ai rappresentanti della coalizione di centrodestra e delle liste civiche. “Ho visto il programma di Marcello e naturalmente non solo perché sono qui in campagna elettorale a suo sostegno, lo condivido, perché è nell’ottica proprio di ridare alla città, al territorio, la vivibilità di questa grande area. Dare la vivibilità vuol dire permettere che sia fruibile, che sia ripristinata in una condizione il più possibile di equilibrio ambientale e quindi di beneficio complessivo”.

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