Meloni “La penso come antichi romani, se vuoi pace prepara guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio una colonna europea della Nato, ma sarebbe un errore costruire una difesa parallela alla Nato. Ovvio che poi bisogna saper cooperare di più a livello europeo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche in Senato a seguito delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo: “La pace è deterrenza, piuttosto, se si hanno sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare conflitti. I nostri valori non si difendono da soli, si difendono con una difesa adeguata che è anche condizione essenziale per garantire e costruire la pace”.

xb1/sat/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)