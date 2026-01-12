IN EVIDENZA

Meloni “Gioia per liberazione di Trentini e Burlò, al lavoro col Venezuela”

Di

Gen 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa, è una notizia che ci riempie di gioia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. “Continueremo a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso modo l’Italia non si stancherà mai di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia”.

(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

