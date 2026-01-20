IN EVIDENZA

Mattarella “Ufficio Pio da sempre attento ai più fragili”

Di

Gen 20, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “L’Ufficio Pio è stato sempre guidato da due principi stabili, fermamente seguiti. L’autonomia rispetto al potere pubblico e l’attenzione ai più deboli e alle condizioni di fragilità, l’intervento concreto di sostegno per le condizioni di fragilità. E con questi due principi è rimasto sempre uguale a se stesso, malgrado i profondi mutamenti che ha affrontato e che hanno attraversato questa grande città”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alle Gallerie d’Italia Intesa Sanpaolo di Torino, per il 430° anniversario della costituzione della Fondazione Ufficio Pio. “L’Ufficio Pio ha attraversato oltre quattro secoli in cui ha incontrato mutamenti profondi, sia sul versante delle condizioni politiche, istituzionali e di assetti di Governo, sia sul sul versante sociale – ha aggiunto Mattarella – E lo ha fatto restando sempre uguale a se stesso. Riuscire a farlo attraverso i cambiamenti così profondi che si incontrano attraverso quattro secoli o più è un’impresa da sottolineare”.

xn8/tvi/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maltempo in Sardegna, le immagini in provincia di Cagliari

Gen 20, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, in provincia di Nuoro ritrovati due pastori dispersi. Le immagini

Gen 20, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Torna la lirica al Teatro Alessandrino: alle 21 di venerdì 6 marzo “La Traviata”, con la regia di Massimo Bagliani

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Intesa Sanpaolo-Caritas, con “Aiutare chi Aiuta” progetti in 16 carceri minorili

Gen 20, 2026
TOP NEWS

Von der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore”

Gen 20, 2026
TOP NEWS

Federimpreseuropa ed ENIA guidano il dialogo sull’IA, incontro alla Camera

Gen 20, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Ufficio Pio da sempre attento ai più fragili”

Gen 20, 2026