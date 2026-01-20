IN EVIDENZA

Maltempo nel Messinese, situazione critica a Santa Teresa di Riva

Gen 20, 2026


SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) (ITALPRESS) – Nottata di forte maltempo lungo la costa ionica messinese, dove una violenta mareggiata ha interessato il territorio di Santa Teresa di Riva. Il mare, ingrossato dalle intense raffiche di vento, ha superato in più punti la linea del lungomare, con onde che si sono infrante direttamente sulla strada costiera, provocandone l’allagamento. Le immagini provenienti dalla zona restituiscono una situazione critica: l’acqua marina ha invaso la carreggiata rendendo difficoltosa la circolazione, mentre il vento continua a causare i primi danni. In diverse aree del paese si segnalano bidoni della spazzatura e vasi rovesciati, trascinati a terra dalla forza delle raffiche. Particolarmente colpite anche alcune attività commerciali affacciate sul lungomare, dove le saracinesche dei negozi risultano piegate o danneggiate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. xr6/vbo/gtr/ai

