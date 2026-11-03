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Mattarella “Pace sfidata da crisi multiple, serve sforzo europeo più integrato”

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Nov 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È in una condizione complessa che le Forze Armate del nostro Paese si trovano a operare in aree critiche per concorrere a garantire, insieme ai nostri alleati, la cornice di sicurezza della libertà del nostro Paese e l’affermazione del diritto internazionale contro le minacce che provengono dall’esterno. In questo contesto è necessario uno sforzo europeo più concreto e più integrato, determinato nel perseguire una interoperabilità degli strumenti militari dai Paesi dell’Unione in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell’Alleanza Atlantica. Condizioni imprescindibili per l’equilibrio nelle condizioni del continente”. Così il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia.

sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

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