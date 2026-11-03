Attualità IN EVIDENZA Video

Palermo: nuove stazioni della metro, fino al 31 gennaio si viaggia gratis

Di

Nov 3, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importantissima che condivido con tutti i palermitani. È una città che cresce e una Sicilia che cresce. Con l’assessore Aricò abbiamo anche individuato le risorse per garantire la gratuità dei servizi fino a fine gennaio per incentivare ad usare questo mezzo e per disinquinare la città nei momenti di forte incremento durante le festività”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione delle fermate Porto e Politeama dell’anello ferroviario a Palermo.Continueremo questo percorso di miglioramento della qualità della vita dei palermitani”. xd6/vbo/gsl

Di

Articoli correlati

Economia Video

Rottamazione enti locali, domande fino al 15 dicembre

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella ai funerali solenni dei quattro militari caduti in Bosnia

Nov 3, 2026
Attualità Cronaca

Sulmona: traffico di droga ed estorsioni con metodo mafioso, 20 misure cautelari

Nov 3, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Palermo: nuove stazioni della metro, fino al 31 gennaio si viaggia gratis

Nov 3, 2026
Economia Video

Rottamazione enti locali, domande fino al 15 dicembre

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella ai funerali solenni dei quattro militari caduti in Bosnia

Nov 3, 2026
Attualità Cronaca

Sulmona: traffico di droga ed estorsioni con metodo mafioso, 20 misure cautelari

Nov 3, 2026