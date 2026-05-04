IN EVIDENZA

Mattarella al concerto del 100° anniversario Banda musicale Guardia di Finanza

Di

Mag 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza, che si è tenuto al Teatro dell’Opera di Roma. Dopo l’indirizzo di saluto del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ha avuto inizio il concerto presentato da Eleonora Daniele. La Banda musicale è diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. vbo/mca1
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Meloni “Importante rafforzare dialogo con Azerbaigian”

Mag 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente della Camera Fontana: “La diplomazia parlamentare può trovare soluzioni comuni”

Mag 4, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Dal Parlamento UE bilancio da 1.780 miliardi per il 2028-2034

Mag 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time

Mag 4, 2026
TOP NEWS

Trump “Iran spazzato via se attacca navi Usa”

Mag 4, 2026
TOP NEWS

La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce

Mag 4, 2026
TOP NEWS

Cina, 1.641 treni in più per i rientri dalle vacanze del Primo Maggio

Mag 4, 2026