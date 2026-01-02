Mamdani si insedia come sindaco di New York “Scriviamo una storia nuova”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per troppo tempo abbiamo cercato l’eccellenza nel settore privato, accettando invece la mediocrità da chi serve il pubblico. Non biasimo chi ha iniziato a dubitare del ruolo del governo, chi ha visto la propria fiducia nella democrazia erosa da decenni di apatia. Ma il governo tornerà a essere l’ultima risorsa per chi lotta, un luogo in cui l’eccellenza non sia più l’eccezione”. Così Zohran Mamdani, neo sindaco di New York, nel suo discorso alla cerimonia di insediamento.

(video di Stefano Vaccara)