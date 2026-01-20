Crans Montana, Sala “Il Comune di Milano potrebbe costituirsi parte civile”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho fatto una visita per vedere le condizioni dei ragazzi” coinvolti nei fatti di Crans Montana ricoverati al Niguarda “e per parlare con le famiglie che erano presenti. Il Niguarda è una struttura veramente straordinaria. La situazione per alcuni casi è ancora delicata, per altri invece è in risoluzione. Certamente di fronte a questa tragedia credo che il ruolo che debba avere il Comune di Milano è essere uniti per chiedere giustizia perché non questa tragedia non nasce dal caso ma da qualcosa di più di un errore”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale. “Altri investigheranno, però noi saremo partecipi insieme alle famiglie. Potrà essere una costituzione a parte civile, vedremo con la nostra avvocatura qual è il modo migliore – ha spiegato poi il sindaco – . Ovviamente noi non vogliamo avere nessun protagonismo ma essere vicini alla famiglia”.

