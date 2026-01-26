IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “In alcune zone rivedere collocazione strade e ferrovie”

Di

Gen 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Avremo “un incontro nei prossimi giorni con Anas e con Ferrovie, perché occorrerà rivedere anche la collocazione del sedime ferroviario e del sedime stradale. Le mareggiate torneranno, questo ormai lo abbiamo scoperto, sono arrivate già a casa nostra, e quindi non possiamo immaginare che un sedime ferroviario possa essere collocato a cinque metri dal mare. Non possiamo più farlo, almeno in molte parti”. Così il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, uscendo da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei
Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

xb1/sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frulli “Evolio Expo punto di riferimento per olio extravergine d’oliva italiano”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Evolio, Paolicelli “Produzione di olio importante per la Puglia”

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Occhiuto “In Calabria stimiamo 300 milioni di danni”

Gen 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina accelera sullo sviluppo di sistemi di previsione per eventi meteo estremi

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Maltempo, Meloni “Italia ancora più unita nell’affrontare le emergenze”

Gen 26, 2026
TOP NEWS

Tajani fa convocare ambasciatore Israele per i 2 carabinieri fermati dai coloni

Gen 26, 2026
IN EVIDENZA

Frulli “Evolio Expo punto di riferimento per olio extravergine d’oliva italiano”

Gen 26, 2026