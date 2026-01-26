Maltempo, Musumeci “In alcune zone rivedere collocazione strade e ferrovie”

ROMA (ITALPRESS) – Avremo “un incontro nei prossimi giorni con Anas e con Ferrovie, perché occorrerà rivedere anche la collocazione del sedime ferroviario e del sedime stradale. Le mareggiate torneranno, questo ormai lo abbiamo scoperto, sono arrivate già a casa nostra, e quindi non possiamo immaginare che un sedime ferroviario possa essere collocato a cinque metri dal mare. Non possiamo più farlo, almeno in molte parti”. Così il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, uscendo da Palazzo Chigi dopo il Consiglio deiMinistri che ha deliberato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

