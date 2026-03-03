IN EVIDENZA

Malattie rare, priorità diagnosi precoce e ricerca

Mar 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Solo per il 5% delle circa 8.000 malattie rare esiste una cura, mentre per la maggior parte non è disponibile alcun trattamento. Per questo è fondamentale investire in ricerca e sviluppo di terapie innovative, garantendo al contempo la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Questo il tema al centro dell’evento istituzionale a Roma, organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026, promosso con il patrocinio di UNIAMO e il contributo non condizionante di Chiesi Global Rare Diseases, Argenx Italia, Novartis Italia, Sobi, Otsuka Pharmaceutical Italia.
