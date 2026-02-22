Malagò “Troppe polemiche per i Giochi? Direi in linea, non mi lamento”

MILANO (ITALPRESS) – “Troppe polemiche? No, non mi sento dire troppe, direi in linea con quello che sono le normali vicende che riguardano il nostro Paese. Più la cosa è grossa, più c’è eco se qualcuno vuole fare polemica. Non mi lamento di questo, nel modo più assoluto. Credo che la squadra sia sempre stata riconosciuta oggettivamente con le sue competenze, poi sugli aspetti esogeni ci vuole tanta pazienza”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine della conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

