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Malagò “Mancini e Ranieri valore aggiunto sulla credibilità”

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Set 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando pancia a terra. Tante cose sono già state fatte, tra cui un grande lavoro sui ragazzi con doppio o triplo passaporto. Su quello, Roberto Mancini e Claudio Ranieri sono una garanzia”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ospite di un evento della Lega a Roma. Il numero uno del calcio italiano ha poi aggiunto a margine che “oggi ci sono molti atleti che giocano il campionato italiano o quelli stranieri che possono scegliere dove giocare. Credo che sia importante la credibilità anche di chi fa capire che noi siamo disposti a investire su di loro, che c’è un percorso. In queste settimane ci siamo adoperati, devo dire che su questo la credibilità di Roberto Mancini e Claudio Ranieri è valore aggiunto”.
mec/gm/gtr

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