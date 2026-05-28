Mafia, Cracolici “Frange di Cosa Nostra stanno lanciando una sfida allo Stato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Frange di cosa nostra stanno alzando una sfida nei confronti della città, delle istituzioni e delle imprese. È una sfida che raccogliamo, per ricacciare indietro chi ha scelto di far ripiombare nella paura imprenditori, commercianti e cittadini. Non possiamo lasciare solo chi subisce intimidazioni, occorre creare un senso comune di una città che reagisce e sta dalla parte di chi viene colpito. Qui a Sferracavallo ci sono imprenditori che recentemente hanno subito oltre alle minacce ingenti danni, la Sicilia non può essere indifferente”. Lo ha sottolineato il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, spiegando il senso della seduta organizzata all’interno dell’istituto comprensivo della borgata marinara di Sferracavallo, nel capoluogo siciliano, con il presidente della Regione, il prefetto di Palermo, il presidente del tribunale di Palermo, componenti della commissione nazionale Antimafia, i sindaci del capoluogo e di Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Torretta, insieme al parroco della chiesa San Cosma e Damiano di Sferracavallo, ai consiglieri del Comune di Palermo e della VII circoscrizione, alle organizzazioni di categoria delle imprese, e alle associazioni antimafia e antiracket operanti sul territorio. Una seduta organizzata dopo l’escalation di intimidazioni, in merito alle quali il presidente Cracolici ha aggiunto: “Qui è in atto qualcosa di più profondo della violenza urbana, c’è una strategia criminale mafiosa. Guai a sottovalutare quello che sta avvenendo”.c

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(Fonte video: ufficio stampa Cracolici)