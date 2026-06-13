IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 13/6/2026

Di

Giu 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nell’undicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Antonio Antonuzzo, responsabile dell’Area di Medicina e Riabilitazione Ambulatoriale presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, e Giusy Nocca, professore Associato presso la Sezione di Biochimica e Biochimica Clinica del Dipartimento di Scienze biotecnologiche di base, cliniche intensivologiche e perioperatorie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. I temi al centro del format il lipedema e la cosmetologia a supporto delle terapie oncologiche.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Madre Terra – Mediterraneo da remare 2026 “Target 30×30”

Giu 13, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Mondo

La tortonese Itinera orgoglio d’Italia: realizzato un nuovo ponte fra Danimarca e Germania

Giu 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Fitch migliora prospettive Sicilia, Schifani “Crescita costante e consolidata”

Giu 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Madre Terra – Mediterraneo da remare 2026 “Target 30×30”

Giu 13, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Mondo

La tortonese Itinera orgoglio d’Italia: realizzato un nuovo ponte fra Danimarca e Germania

Giu 13, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Stati Uniti ok con il Paraguay all’esordio, 4-1 con doppietta di Balogun

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Fitch migliora prospettive Sicilia, Schifani “Crescita costante e consolidata”

Giu 13, 2026