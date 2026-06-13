Longevity Magazine – Puntata del 13/6/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nell’undicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Antonio Antonuzzo, responsabile dell’Area di Medicina e Riabilitazione Ambulatoriale presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, e Giusy Nocca, professore Associato presso la Sezione di Biochimica e Biochimica Clinica del Dipartimento di Scienze biotecnologiche di base, cliniche intensivologiche e perioperatorie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. I temi al centro del format il lipedema e la cosmetologia a supporto delle terapie oncologiche.

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