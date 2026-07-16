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Lombardia, Fontana “Rating Moody’s dimostra solidità bilancio e gestione fondi”

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Lug 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto, soddisfatto anche del fatto che sto provenendo dall’udienza davanti alla Corte dei Conti in cui è stata dichiarata la parificazione del nostro bilancio. Il rating dimostra la solidità del bilancio, la capacità della spesa delle risorse, la capacità di essere assolutamente seri nella gestione dei fondi pubblici”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dei lavori fatti all’Ospedale Sacco di Milano con le risorse del Pnrr, commenta il rating che Moody’s ha attribuito alla Regione.
col3/azn

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