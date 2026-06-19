Lombardia, Alparone “Bilancio in pareggio senza aumento pressione fiscale”

MILANO (ITALPRESS) – “Io oggi ho trasferito due messaggi ai quali tengo molto. Il primo è il tema del misurare per conoscere che penso sia un elemento fondamentale, cioè cominciare a fare un bilancio che è anche facilmente trasferibile sotto il profilo dei numeri. Lo dico perché è importante non solo il pareggio di bilancio, ma far capire anche che cosa con quel pareggio di bilancio si produce. L’elemento che è emerso oggi è questa regione, una regione che riesce a tenere un equilibrio di bilancio senza aumentare la pressione fiscale e quindi dimostra che si può fare anche di più non chiedendo di più perché fare di più chiedendo di più ai cittadini diventa, non dico semplice, ma sicuramente più semplice. In una situazione di contesto che conosciamo è molto complessa, soprattutto per gli enti territoriali, finisce il PNRR, c’è tutta una serie di attività alle quali noi dobbiamo continuare a dare le risorse per poter anche fare il proprio funzionamento. Lo sforzo che fa questa regione è uno sforzo fondamentale sotto il profilo economico finanziario di programmazione finanziaria. E allora oggi qui ho provato a dar voce ai numeri. Dietro quei numeri poi c’è quello che fa Regione Lombardia. Abbiamo fatto due numeri, l’80% è sanità, il 20% è il resto e abbiam detto che in quel 20% ci sono anche i contributi ai saldi di finanza pubblica perché la Regione Lombardia contribuisce a quel tetto di spesa, a quel patto di stabilità nazionale. Ogni anno fa un contributo che varia dai 180 ai 230 milioni di parte corrente per stare all’interno di quel patto di stabilità. Nonostante questo, continua a investire: più di 3 miliardi e mezzo di investimenti sul territorio solo sul 2025. L’importante è non chiedere di più ai cittadini, alle imprese, perché non chiedendo di più e non aumentando la pressione fiscale restituiamo che cosa? Libertà di scelta. Libertà di scelta ai cittadini, alle imprese che con quelle risorse possono fare le loro attività. Questo poi ci porta a un dato che è quel giudizio di rating che spesso non viene capito. È un giudizio di rating unico mondiale di una regione che ha un rating che è migliore di quello dello Stato. E questo è la fotografia finale di che cos’è Regione Lombardia sotto il profilo economico finanziario”. Lo ha detto l’assessore al bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone a margine della conferenza stampa di presentazione dell’assestamento di bilancio che sarà discusso in consiglio nelle prossime settimane.

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