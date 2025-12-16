IN EVIDENZA

Livorno, smantellata banda dedita a spaccio, rapine ed estorsioni

LIVORNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito una vasta operazione antidroga nelle province di Livorno, Pisa e Prato. Nove persone, di nazionalità tunisina e albanese, sono state arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Livorno. Gli indagati sono accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della continuazione, oltre a reati legati all’uso di armi, rapina ed estorsione. L’operazione, denominata “Penny Black” e coordinata dalla Procura labronica, ha visto anche il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria. Le indagini hanno consentito di smantellare un gruppo criminale ben organizzato e radicato nel territorio, attivo nello spaccio di hashish e cocaina per un quantitativo stimato di circa un chilo di droga a settimana. Il sodalizio disponeva di basi logistiche utilizzate per lo stoccaggio degli stupefacenti e faceva uso di veicoli a noleggio per le attività illecite. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe fatto ricorso anche a metodi violenti, tra cui il porto abusivo di armi e l’esplosione di colpi di fucile in luogo pubblico a scopo intimidatorio, oltre a estorsioni per il recupero di crediti legati allo spaccio.
tvi/azn/ia

(fonte video Carabinieri)

