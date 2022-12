Il passaggio di consegne tra Attilio Fontana ed Alberto Cirio, presidenti di Lombardia e Piemonte, ha concluso la prima edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni ad inizio settimana presso la Villa Reale di Monza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’evento

Ha voluto valorizzare ricchezza, identità e specificità dei territori italiani avviando una riflessione articolata sulle prospettive del nuovo regionalismo nel nostro Paese, con particolare riguardo all’autonomia differenziata, si è aperta con gli interventi di Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, rispettivamente vicepresidente e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno presentato gli esiti dei tavoli di lavoro svoltisi a Milano. Lo scopo è delineare in modo chiaro ed efficiente le forme di collaborazione tra Stato e Regioni nella definizione delle politiche pubbliche e, allo stesso tempo, delle rispettive responsabilità. È stata anche firmata l’Intesa che riconosce la Conferenza delle Regioni quale organo comune di Regioni e Province autonome.

La prossima edizione

Anticipando alcuni aspetti della prossima edizione che si terrà in Piemonte, il presidente regionale Alberto Cirio ha sottolineato che “il Piemonte è una Regione che ha dato tanto all’Italia e l’idea di riunire tutti i presidenti di Regione all’interno del palazzo che ha ospitato il primo Senato d’Italia ha un valore non solo simbolico, ma anche concreto: la necessità di lavorare insieme tra Regioni e con il Governo nazionale, proprio seguendo lo spirito col quale il presidente Mattarella ci ha unito nel suo intervento. Il prossimo anno tutti i Presidenti verranno in Piemonte e li ringrazieremo per quanto hanno fatto. L’Italia è un Paese straordinario perché sono straordinari gli italiani”.