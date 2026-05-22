Libri, Aldo Cazzullo presenta a New York “God of Our Fathers”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato centinaia di migliaia di lettori in Italia, The God of Our Fathers, la traduzione inglese del bestseller di Aldo Cazzullo dedicato alle grandi storie della Bibbia, è arrivato anche negli Stati Uniti. Il libro è stato presentato giovedì sera all’Italian Cultural Institute of New York in un incontro pubblico con il direttore dell’Istituto, Claudio Pagliara, davanti a una sala gremita di italiani e americani interessati non soltanto alla religione, ma anche al ruolo culturale e politico della Bibbia nel mondo contemporaneo. Più che una semplice presentazione letteraria, la serata si è trasformata in una riflessione ampia sulla fede, sulla spiritualità e sul rapporto tra religione e società in Europa e negli Stati Uniti.

xo9/mgg/azn

(Video e intervista di Stefano Vaccara)