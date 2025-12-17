IN EVIDENZA

Leonardo, e-Geos e Telespazio presentano il calendario Love Planet Earth

Di

Dic 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio 2025, Leonardo con e-GEOS e Telespazio hanno presentato la diciottesima edizione di “Love Planet Earth”, il calendario dedicato alla sostenibilità ambientale raccontata attraverso le immagini dei satelliti COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa. L’edizione 2026 di Love Planet Earth, patrocinata da Med-Or Italian Foundation, propone un viaggio dallo spazio attraverso i paesaggi agricoli del Mediterraneo, mettendo in luce la loro bellezza, fragilità e le sfide legate alla crescente domanda di cibo sano e accessibile, al cambiamento climatico, alla gestione delle risorse idriche e alla necessità di pratiche agricole resilienti
f25/mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 17/12/2025

Dic 17, 2025
IN EVIDENZA

Voto di scambio politico-mafioso, 5 arresti e sequestri tra Lazio e Campania

Dic 17, 2025
IN EVIDENZA

Artigiani e commercianti, riduzione contributiva per i nuovi iscritti

Dic 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Obiettivo finale per il Milan, Allegri “Col Napoli gara complicata”

Dic 17, 2025
TOP NEWS

BAT Italia, Simone Masè è il nuovo presidente e amministratore delegato

Dic 17, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 17/12/2025

Dic 17, 2025
IN EVIDENZA

Leonardo, e-Geos e Telespazio presentano il calendario Love Planet Earth

Dic 17, 2025