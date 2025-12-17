IN EVIDENZA

Arsial, Raffa “Nuovo ruolo per essere più vicini agli imprenditori agricoli”

Di

Dic 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo trovato un’agenzia che avrebbe dovuto fare sviluppo e innovazione in agricoltura e l’abbiamo trasformata in un’azienda che lo fa veramente. Adesso stiamo facendo l’ultima parte che è quella di essere un pò più predittivi anche per il futuro. Il grande cambio di passo è stato capire che dobbiamo mettere di nuovo al centro l’imprenditore, quindi abbiamo completamente cambiato il paradigma nella comunicazione, nei fabbisogni e nelle azioni”, ha spiegato in un’intervista alla Italpress il presidente di Arsial Massimiliano Raffa.
Di

