Landini “C’è chi paga tasse per chi ne paga meno, io dico basta”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto che si vada a una riforma fiscale e la si smetta con le marchette elettorali, con i condoni e con le porcherie che hanno fatto fino adesso. Mentre calano le tasse sui profitti, sulle rendite finanziarie e sulle rendite immobiliari, noi cosa siamo coglioni? C’è una parte del paese che sono dei coglioni che pagano le tasse anche per quelli che ne pagano meno?”. Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini a margine della festa del sindacato a Milano. “Credo che sia un elemento di giustizia che vada riaffermato, questo vale per chiunque: non solo per il centrosinistra. Questo non è una cosa di destra o di sinistra, ma di giustizia sociale”, ha concluso.

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