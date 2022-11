L’Alessandria Sailing Team in regata a Varazze

L’Alessandria Sailing Team si appresta ad affrontare la seconda e terza giornata di regata delle 11 previste nell’ambito del XXXII Campionato Invernale del Ponente Ligure che si disputa a Varazze il prossimo fine settimana, dopo l’ottimo risultato parziale realizzato nella prima giornata (secondo in classifica ORC Overall e primo nella propria categoria ORC3).

Spirit of Nerina Rolandi Auto sarà in gara con altri 32 equipaggi. Il meteo previsto è di vento forte, sui 20 nodi, nella giornata di sabato e in diminuzione, fino a 10 nodi, nella giornata di domenica.

Il calendario di Campionato prevede altre due giornate nel mese di dicembre, due giornate nel mese di gennaio e quattro a febbraio.

Buon vento!