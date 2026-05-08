IN EVIDENZA

La Sardegna al Salone del libro di Torino, Portas “Grande orgoglio”

Di

Mag 8, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Andiamo a Torino con grande orgoglio per il traguardo storico raggiunto”: Lo ha dichiarato l’assessora della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas. “Il riconoscimento delle Domus de Janas come 61° sito UNESCO italiano. Al Salone non portiamo solo libri, ma l’essenza stessa della nostra storia millenaria: la Sardegna come baricentro culturale del Mediterraneo, capace di trasformare il proprio passato in un’opportunità di sviluppo e conoscenza per il futuro”, ha aggiunto.

tvi/mca2
(Fonte video: Regione Sardegna)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 8/5/2026

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Sicilia, giurano 46 agenti del Corpo Forestale. Schifani “Aiuteranno la Regione”

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Alpitour World rafforza sicurezza e assistenza contro le tensioni globali

Mag 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Deloitte, 7 italiani su 10 preferiscono le polizze per proteggere il capitale

Mag 8, 2026
TOP NEWS

Il Papa a Pompei “Rinnovare l’impegno per la pace”

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Salute Magazine – 8/5/2026

Mag 8, 2026
IN EVIDENZA

Sicilia, giurano 46 agenti del Corpo Forestale. Schifani “Aiuteranno la Regione”

Mag 8, 2026