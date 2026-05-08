Alpitour World rafforza sicurezza e assistenza contro le tensioni globali





MILANO (ITALPRESS) – In uno scenario internazionale sempre più instabile, tra tensioni geopolitiche e incertezze globali, il turismo cambia prospettiva: non conta più soltanto scegliere una meta, ma sentirsi tutelati lungo tutto il viaggio. È su questo concetto che Alpitour World rilancia il ruolo del grande gruppo turistico integrato come punto di riferimento per sicurezza, assistenza e affidabilità. Protezione e serenità diventano così il cuore del racconto della nuova campagna media del gruppo.

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(Video in collaborazione con Alpitour World)