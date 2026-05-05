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La forza della pace nella mostra di Obey alle Gallerie d’Italia a Napoli

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Mag 5, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia, a Napoli, dal 6 maggio al 6 settembre 2026 la mostra “OBEY: Power to the peaceful”. L’esposizione è dedicata a Shepard Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome Obey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra esplora la tensione tra i grandi disequilibri globali – ambientali, sociali e politici – e la possibilità, ancora viva, di un cambiamento collettivo fondato sulla forza della pace come atto politico.

f08/sat/gtr

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