Congresso Uil Scuola, al centro contratti stabili, parità salariale e sicurezza

RICCIONE (ITALPRESS) – Una linea chiara per il futuro, rinnovi contrattuali certi, stabilizzazione dei precari, parità salariale, sicurezza degli edifici, qualità del lavoro. Queste alcune delle questioni rilanciate dalla Uil Scuola nel corso del congresso a Riccione, alla presenza di oltre 800 delegati provenienti da tutta Italia. La tre giorni vede al centro anche la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali nel pubblico impiego e l’allarme sul burnout con la salute mentale indicata come investimento strategico per il sistema scolastico.
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