La cucina italiana conquista New York tra gusto e tradizione





ROMA (ITALPRESS) – La cucina italiana conquista gli americani non soltanto attraverso i sapori, ma soprattutto attraverso i ricordi e le emozioni. Il 41% la associa a sentimenti di nostalgia e conforto, il 39% all’amore per il cibo e il 35% ai pasti in famiglia. Sono alcuni dei risultati della prima indagine dell’Osservatorio Internazionale sulla Cucina e il Buongusto Italiano, promosso dalla Fondazione Casa Artusi e realizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna.

La ricerca è stata presentata a New York, da Eataly Downtown, nell’ambito della missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna negli Stati Uniti. Tra le eccellenze italiane che contribuiscono a rappresentare questa identità all’estero ci sono prodotti certificati come il Parmigiano Reggiano Dop, il Grana Padano Dop, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l’Aceto Balsamico di Modena Igp, insieme all’olio extravergine di oliva Brisighella Dop. Secondo le elaborazioni di Art-Er su dati Istat, nel primo semestre del 2026 l’Emilia-Romagna è stata la prima regione italiana per valore delle esportazioni della filiera agroalimentare allargata verso Stati Uniti e Canada, con oltre 692 milioni di euro complessivi. Di questi, 562,1 milioni sono stati registrati negli Stati Uniti e 130,3 milioni in Canada. Resta però da rafforzare la conoscenza del valore culturale della gastronomia italiana: soltanto il 18% degli americani intervistati dichiara di conoscere, almeno per sentito dire, il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un dato che evidenzia l’importanza di affiancare alla promozione commerciale la valorizzazione delle tradizioni e dell’origine dei prodotti, elementi fondamentali per sostenere l’autenticità dell’offerta italiana sui mercati esteri.

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