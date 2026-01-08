IN EVIDENZA

Italpress, Borsellino “In Slovenia nuovo tassello della crescita internazionale”

Di

Set 8, 2026


LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “La Slovenia è sicuramente un Paese per noi molto importante, un Paese al quale ci legano tanti rapporti, sia di amicizia che commerciali. L’accordo con l’agenzia STA rientra nel processo di crescita che Italpress sta portando avanti e che continuerà a portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni”. Lo afferma il Direttore dell’agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, a Lubiana, in merito all’accordo con l’agenzia di stampa slovena STA – Slovenian Press Agency. L’intesa è stata formalizzata con il General Manager della STA Mojca Prelesnik, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Lubiana, Giuseppe Cavagna.

mrv/gtr/sat

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cavagna “L’accordo Italpress-STA rafforza il legame tra Italia e Slovenia”

Set 8, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Sullo sversamento nel Naviglio valutiamo cosa fare anche a livello legale”

Set 8, 2026
IN EVIDENZA

Tagliavanti “Festival della storia di Roma è un appuntamento importante”

Set 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cavagna “L’accordo Italpress-STA rafforza il legame tra Italia e Slovenia”

Set 8, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Sullo sversamento nel Naviglio valutiamo cosa fare anche a livello legale”

Set 8, 2026
IN EVIDENZA

Italpress, Borsellino “In Slovenia nuovo tassello della crescita internazionale”

Set 8, 2026
IN EVIDENZA

Tagliavanti “Festival della storia di Roma è un appuntamento importante”

Set 8, 2026