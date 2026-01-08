Italpress, Borsellino “In Slovenia nuovo tassello della crescita internazionale”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “La Slovenia è sicuramente un Paese per noi molto importante, un Paese al quale ci legano tanti rapporti, sia di amicizia che commerciali. L’accordo con l’agenzia STA rientra nel processo di crescita che Italpress sta portando avanti e che continuerà a portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni”. Lo afferma il Direttore dell’agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, a Lubiana, in merito all’accordo con l’agenzia di stampa slovena STA – Slovenian Press Agency. L’intesa è stata formalizzata con il General Manager della STA Mojca Prelesnik, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Lubiana, Giuseppe Cavagna.

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