Iran, Salvini “Per il Governo italiano la diplomazia è la via preferibile”

Feb 28, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In merito alla crisi in Iran dopo l’attacco israelo-americano, “la Premier ha tutti i contatti che giustamente in queste occasioni deve avere. Per noi come governo italiano, anche per me come Lega, il dialogo e la diplomazia sono sempre la via preferibile. Ma è chiaro che quando un regime come quello islamico iraniano lavora la bomba atomica, se qualcuno ritiene di intervenire ha le sue motivazioni per farlo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in Viale Vittorio Veneto a Milano dove è deragliato ieri pomeriggio il tram 9.

