Direttivo della Lega in Puglia, Durigon “Dare risposte che servono a territorio”

BARI (ITALPRESS) – Un direttivo regionale utile ad affrontare le questioni legate allo sviluppo infrastrutturale della Puglia e a parlare del referendum sulla giustizia, a discutere di risorse stanziate per i Comuni, sicurezza, scuola e politiche sociali, ma anche e soprattutto a lanciare la fase congressuale della Lega nel territorio. L’appuntamento andato in scena questa mattina al cinema Showville di Bari alla presenza del vicesegretario federale Claudio Durigon e del commissario regionale Roberto Marti, è stato tutto questo, nonché un’occasione per “sentire ancora di più – ha sottolineato a margine il segretario – la base ed essere sollecitati per dare le risposte che servono a questa Regione, che purtroppo è governata da una sinistra che in qualche modo l’ha un po’ lasciata indietro”

