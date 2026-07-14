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Iran, Orlando “Il mondo sta pagando la complicità dell’Europa”

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Lug 14, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il mondo sta pagando l’acquiescenza, la timidezza e la complicità dell’Unione europea, che non ha svolto alcun ruolo e ha delegato al presidente Donald Trump il compito di portare pace e ordine in Medio Oriente”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato Leoluca Orlando, commentando la nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran, dopo la terza notte consecutiva di raid americani contro Teheran e l’annuncio di nuovi attacchi da parte della Casa Bianca. “L’Unione europea deve svegliarsi. Deve smettere di essere complice e assumere finalmente un ruolo credibile, applicando sanzioni nei confronti degli Stati Uniti e di Israele e dicendo con chiarezza che l’illegalità internazionale non paga”, ha concluso Orlando.

xf4/col4/azn

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