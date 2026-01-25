IN EVIDENZA

Intitolazione Malpensa a Silvio Berlusconi, Salvini “Dispiace per gli assenti”

Di

Set 25, 2026


MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) – “Dispiace per gli assenti, perché oggi non è una giornata politica, non ricordiamo il Berlusconi politico, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori della storia della Repubblica Italiana, non è un’intitolazione partitica, è un riconoscimento della realtà. Spero che ci sia un futuro in cui anche la politica si riunirà riconoscendo i meriti storici e
innegabili di qualcuno aldilà dell’appartenenza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo
Salvini a margine dell’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto Milano-Malpensa.(ITALPRESS)

xu9/trl/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Roma confronto Teha-Assofondipensione, 227 mld nella previdenza complementare

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Forza Italia, Ronzulli “Per vincere le elezioni occorre risalire nei consensi”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Lesione midollare toracica, 4 pazienti tornano a camminare

Set 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sport e inclusione, Fiera Milano porta “Vite in campo” al carcere di Bollate

Set 25, 2026
TOP NEWS

Per 3 italiani su 4 i veterinari contribuiscono alla tutela della salute pubblica

Set 25, 2026
TOP NEWS

UFI Hydrogen, in Trentino nuovo polo industriale per le tecnologie dell’idrogeno

Set 25, 2026
TOP NEWS

Ferrero, sottoscritta ipotesi di accordo integrativo aziendale

Set 25, 2026