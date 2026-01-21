Inps, Fava “Va verso chi ha realmente bisogno”





ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un momento importante perché rinnoviamo una carta che va incontro alle famiglie più bisognose. L’Inps va verso chi realmente ha bisogno e previene il fabbisogno. La carta è uno strumento molto utile e i dati ci dicono che la misura sta funzionando e funzionerà. È un lavoro di squadra e ci tengo a sottolinearlo perché i player deputati a questo tipo di iniziative, quando collaborano, lo fanno in maniera virtuosa e raggiungono obiettivi”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps, a margine della conferenza stampa di presentazione della “Carta Dedicata a Te 2026”.

(ITALPRESS).

mec/ads/gtr