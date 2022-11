Iniziato il Campionato Invernale Ponente Ligure: ottima performance degli alessandrini

C’era anche l’Alessandria Sailing Team tra i 33 equipaggi all’avvio del 32° Campionato Invernale del Ponente Ligure di Varazze, organizzato dal Comitato dei Circoli formato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona, che ha già dimostrato grande abilità e doti tecniche sin alle prime battute. Domenica scorsa il Comitato ha predisposto il campo di regata contando sulla tenuta della tramontana di circa 7-8 nodi che soffiava in modo costante sul campo davanti a Celle, in una bella giornata di sole.

Racconta il presidente Paolo Ricaldone: «Il percorso era a bastone con tre giri da percorrere tra le boe, Spirit of Nerina Rolandi Auto è subito partita bene, libera da altre barche, nelle prime posizioni, mantenendosi nel gruppo di testa e allungando per tutta la regata. Solo alla fine dell’ultima poppa il vento è calato moltissimo facendoci temere un crollo totale, invece si è mantenuto intorno ai 4/6 nodi permettendoci di fare l’ultima bolina e di tagliare il traguardo ma purtroppo non si è potuta disputare la seconda regata prevista nella giornata».

Al termine della giornata, Spirit of Nerina Rolandi Auto si è classificata seconda in classifica ORC Overall e prima nella propria categoria ORC3.

Il Presidente si dichiara molto soddisfatto dell’inizio di questo campionato, ritenendo la prestazione molto buona, con un equipaggio giovane composto da Gabriele Spotorno e Gian Niccolò Piozzi a prua, Paolo Ricaldone centrale, Bruno Mantero e Beatrice Gilloni tailers, Carlo Zorzi randista, Gialuca Viganò al timone e Giovanni Dagnino tattico.

Appuntamento alle prossime regate di sabato 19 e domenica 20 novembre sempre a Varazze.

Buon vento!