Inflazione ancora in crescita a marzo

ROMA (ITALPRESS) – Inflazione ancora in crescita in Italia. A marzo, secondo quanto rilevato dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo fa registrare un aumento dello 0,3% rispetto a febbraio, portandosi all’1,9%. Un’evoluzione che risente principalmente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice. Sono infatti in accelerazione su base tendenziale sia i prezzi dei Beni energetici, spinti dalla componente non regolamentata, sia quelli degli Alimentari non lavorati. Resta stabile invece l’inflazione di fondo, +1,7%. In rialzo, seppur leggero, i prezzi del “carrello della spesa”: a marzo il tasso sale a +2,1%.

mgg/azn