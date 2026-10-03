Inchiesta corruzione, Schifani “Nulla a che fare con attività governo regionale”

MESSINA (ITALPRESS) – Sull’inchiesta mi rifaccio “alle parole del procuratore De Lucia: vale la presunzione di non colpevolezza. Ci saranno delle indagini, ma nulla a che fare con l’attività del governo regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondo ai giornalisti, a margine della consegna al Comune dell’area riqualificata di via Macello Vecchio, sull’inchiesta che vede tra gli indagati anche l’ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao.
xr6/mrc/mca1
xr6/mrc/mca1