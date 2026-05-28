IN EVIDENZA

Incendio Sicily By Car, Tamajo “Adesso sinergia istituzioni con azioni forti”

Di

Mag 28, 2026


PALRMO (ITALPRESS) – “Siamo qui a portare solidarietà a Tommaso Dragotto, amico e imprenditore siciliano, una gran bella persona. Ma la solidarietà non basta, ci vogliono adesso azioni forti, che mettono in sinergia tutti i livelli istituzionali per creare le condizioni per un controllo del territorio vero e proprio. Come assessorato alle Attività produttive ci faremo portavoce di questo e saremo sempre dalla parte di chi lotta contro la criminalità organizzata che negli anni passati è stata un deterrente per tanti investitori”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.
pc/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 28/5/2026

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Fine vita, Fnomceo promuove il confronto su etica e cure

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Torri “Tecnologia non è solo consumo, è anche parte della soluzione”

Mag 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 28/5/2026

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Fine vita, Fnomceo promuove il confronto su etica e cure

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Torri “Tecnologia non è solo consumo, è anche parte della soluzione”

Mag 28, 2026
IN EVIDENZA

Cina, acquistare un robot umanoide ora è possibile, bastano 14 mila euro

Mag 28, 2026