Incendio Sicily By Car, Tamajo “Adesso sinergia istituzioni con azioni forti”





PALRMO (ITALPRESS) – “Siamo qui a portare solidarietà a Tommaso Dragotto, amico e imprenditore siciliano, una gran bella persona. Ma la solidarietà non basta, ci vogliono adesso azioni forti, che mettono in sinergia tutti i livelli istituzionali per creare le condizioni per un controllo del territorio vero e proprio. Come assessorato alle Attività produttive ci faremo portavoce di questo e saremo sempre dalla parte di chi lotta contro la criminalità organizzata che negli anni passati è stata un deterrente per tanti investitori”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.

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