AGRIGENTO (ITALPRESS) – Incendio in una villetta di Casteltermini, in provincia di Agrigento. Una donna di 68 anni è stata ritrovata carbonizzata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento e Mussomeli e i Carabinieri. Sono in corso indagini, su ordine della Procura di Agrigento, per risalire alle cause del rogo. Disposta l’autopsia per la 68enne. f31/mca2