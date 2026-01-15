Incendi in Costiera amalfitana, Vigili del Fuoco al lavoro anche con Canadair





NAPOLI (ITALPRESS) – Proseguono gli incendi boschivi lungo la Costiera amalfitana. I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I roghi, interessano in particolare, Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al lavoro sono 7 squadre da Napoli e Salerno, supportate da rinforzi giunti da Caserta. In volo, secondo quanto precisano ancora i Vigili del fuoco, ci sono 3 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

lcr/azn

(Fonte video: Vigili del Fuoco)