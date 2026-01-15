Fisco. Fumarola “Siamo contrari alla flat tax sopra i 100 mila euro”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contrari alla Flat Tax sopra i 100 mila euro, pensiamo che debba essere finalmente applicata una norma costituzionale: la progressività, bisogna contribuire in base alle proprie forze”. Lo ha detto la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a margine della presentazione dell’Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie, il nuovo progetto della Fondazione Fiba di First Cisl. “Oggi chi contribuisce in maniera evidente sono lavoratori e pensionati” ha aggiunto Fumarola ” l’85% di queste due categorie paga l’Irpef alla fonte, invece noi pensiamo che ognuno debba poter incidere e pagare le tasse in maniera progressiva, pensiamo che bisogna attivare, ancora di più, una lotta contro l’evasione, ancora genera 100 miliardi che si possono recuperare. Si vadano a cercare le risorse laddove ancora non sono state recuperate”.

xc3/col4/red