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Imprese, Urso “A Cagliari la ventisettesima casa del Made in Italy”

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Lug 24, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Qui a Cagliari inauguriamo la Casa del Made in Italy, che è la 27ª. Le abbiamo realizzate razionalizzando quanto era già esistente e utilizzando il personale del dicastero, non vi sono nuove assunzioni per questa tipologia. Pensiamo di realizzare l’obiettivo della legislatura di avere una Casa del Made in Italy in ogni provincia italiana con particolare vocazione industriale e produttiva”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Cagliari per inaugurare la nuova Casa del Made in Italy in via Brenta.
xd4/pc/gtr

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