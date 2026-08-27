IN EVIDENZA

Immigrazione, Fidanza “Ceuta fallimento spagnolo, avanti col modello Meloni”

Di

Ago 27, 2026


RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Ceuta è stata fino a questo momento un grande fallimento da parte, principalmente, del Governo Spagnolo che, finalmente, dopo un mese si è deciso a proclamare lo stato di emergenza a Ceuta. Questo conferma che avevamo ragione noi quando il Governo Meloni ha deciso di reintrodurre i controlli nell’area di Schengen, proprio per garantire la sicurezza degli italiani anche rispetto alle possibilità di infiltrazioni terroristiche che, addirittura, i servizi segreti spagnoli hanno certificato”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, intervenendo a margine della seconda giornata di Etna Forum dedicata al tema “La Sicilia confine d’Europa: Difesa, Sviluppo, Immigrazione”.
xn5/col3/azn

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 28 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 27, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Urso “Con privatizzazione aeroporti di Catania e Comiso svolta di efficienza”

Ago 27, 2026
IN EVIDENZA

Urso “In molti osteggiavano Zes unica, adesso è richiesta anche dal Nord”

Ago 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Conference, l’Atalanta batte l’Hapoel Tel Aviv e supera gli spareggi

Ago 27, 2026
TOP NEWS

L’Orchestra sinfonica di Wuxi porta in Italia il fascino della cultura cinese

Ago 27, 2026
TOP NEWS

La Cina ospiterà l’Organizzazione mondiale per alfabetizzazione scientifica

Ago 27, 2026
TOP NEWS

Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

Ago 27, 2026