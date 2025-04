Il presidente Mattarella ricorda Papa Francesco “Uomo di speranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Accanto al dolore per la morte di Papa Francesco avverto un senso di vuoto. Il senso della privazione di un punto di riferimento cui guardavo. Ha conquistato il mondo, sin dal primo momento, già con la scelta del nome di Francesco”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in memoria di Papa Francesco. “I suoi avi sono emigrati dal Piemonte in Argentina. Francesco è stato sempre uomo di speranza convinta, contro ogni difficoltà. L’ha trasmessa anche nei giorni della sua malattia”, ha aggiunto. vbo/mca1

(Fonte video: Quirinale)