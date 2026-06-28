Il Piemonte torna protagonista al Fancy Food di New York





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento B2B del Nord America dedicato al mondo food & beverage. Dal 28 al 30 giugno, una delegazione di 17 aziende piemontesi, tra grandi imprese, aziende presenti attraverso i propri partner commerciali negli Stati Uniti e imprese aderenti al Progetto Integrato di Filiera (PIF) Agroalimentare, porta oltreoceano qualità, innovazione e tradizione del territorio, confermando una presenza ormai consolidata alla manifestazione, a cui la regione partecipa da 11 edizioni. La partecipazione delle imprese aderenti al PIF ‘Agroalimentare’ è organizzata da Ceipiemonte nell’ambito delle attività promosse da Regione Piemonte e finanziate dal PR FESR 2021-2027.

La delegazione piemontese è guidata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni. fonte video Ufficio stampa Regione Piemonte

(ITALPRESS).