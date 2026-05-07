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Gruppo CAP, nel 2025 utile 36,4 mln e ricavi oltre 500 mln

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Mag 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Gruppo CAP approva i risultati economico-finanziari del 2025, confermando la propria solidità strutturale e un percorso di continuo sviluppo. La green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano registra ricavi totali per oltre 500 milioni, segnando una crescita dell’8%. L’esercizio si chiude con un utile netto di 36,4 milioni di euro, attestandosi su livelli superiori alla media storica della green utility.
f12/mgg/azn

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